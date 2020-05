„SÄRTSUMINUTID“ | Kuidas metsa all õigesti häda teha?

Sel nädalal jätkame hommikuste särtsuminutitega, mis paneks mühinal voolama teie elumahlad, parandaks rühti ja trimmiks lihaseid. Väiksemate hädade puhul pole mõtet esimese asjana vohmida sisse medikamente, vaid praktiseerida hoopis puhastavaid ja värskendavaid harjutuste seeriaid. Nii võib minna suvele vastu heas vormis ja rõõmsas tujus.

Täna saame teada, kuidas ürgrahvad suutsid kümneid tunde istuda kükkasendis, samal ajal juttu ajada, süüa ja aega surnuks lüüa. "Tänapäeval on inimestel nii kiire, et niisama kükitamisest pole juttugi," teab Tiit. "Näitan siis vähemalt, kuidas metsa all õieti häda teha." Kõigepealt tuleb muidugi püksid maha võtta... Edasi vaata juba videost!