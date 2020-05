„Videviku“ autor kuulutas välja vampiirisaaga järje 

The Guardiani teatel jättis Meyer raamatu käsikirja sinnapaika 12 aastat tagasi, kui see oli internetti lekkinud. Nüüd teatas ta USA hommikusaatele "Good Morning America" lindistatud videos, et "Keskööpäike" ilmub 4. augustil. "Praegu on pöörased ajad ja ma polnud kindel, kas on õige aeg seda raamatut välja anda, aga mõned teist on seda juba nii kaua oodanud, et ootuse pikendamine ei tundunud aus."