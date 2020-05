PALJU ÕNNE! Silver Laasi perre sündis poeg: ma ei ole ise veel teda vaatama saanudki minna 

"Väga õnnelik tunne on! Lapse sünd on niivõrd elumuutev ja kõige toredam asi üldse,” ütleb Silver Õhtulehele. “Mul üks laps juba on, kes sai 13-aastaseks, aga nüüd siis uuele ringile,” naljatleb ta.

Vanem tütar Lola on väga õnnelik. “Järjest vaatab õhinal neid pilte ja videosid, mida Anni meile haiglast saadab,” räägib Silver. “Lola on väga uhke ja arvab, et see on kõige armsam laps maailmas,” naerab ta. “Kõik videod ja pildid on tõepoolest nii armsad ja nunnud!" hõiskab mees.