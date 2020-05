ARMAS KLÕPS | Silver Laas kohtus esmakordselt oma pisipojaga 

Uuest ilmakodanikust andis Silver sotsiaalmeedias teada 6.mail. "Mul on poeg! Tuli küll natuke varem kevadet uurima kui oleks pidanud, kuid juba kosub ja kasvab kenasti," kirjutas uhke isa Instagramis. Silver kiitis taevani ka oma naist Annit, kes on mehe sõnul maailma suurim kangelane.

"Väga õnnelik tunne on! Lapse sünd on niivõrd elumuutev ja kõige toredam asi üldse,” ütles Silver Õhtulehele. "Mul üks laps juba on, kes sai 13-aastaseks, aga nüüd siis uuele ringile,” naljatles ta. "Uuel ilmakodanikul ja emal läheb väga hästi. Mõlemad on terved ja kosuvad kenasti.”

Siis avaldas Silver, et haiglad on kinni ja ta ise ei ole veel poega vaatama saanud minna. "Ei tea, millal saab ka," tõdes ta.

"Vanem tütar Lola on väga õnnelik. Järjest vaatab õhinal neid pilte ja videosid, mida Anni meile haiglast saadab,” rõõmustab Silver. “Lola on väga uhke ja arvab, et see on kõige armsam laps maailmas,” naeris ta. “Kõik videod ja pildid on tõepoolest nii armsad ja nunnud!" hõiskas mees.