Film Eesti esimene virtuaalfilmifestival! HÕFFi programmipealik: vaevalt, et festivale nii pea normaalsel kujul korraldada saab Keit Paju , täna, 11:25

HÕFFI korraldaja Helmut Jänes Foto: Stanislav Moshkov

Koroonakriisi tõttu on ära jäänud mitmed suured filmifestivalid, kuid on mõningad korraldajad, kes üritavad festivale virtuaalselt läbi viia. Sama teed on läinud ka Pimedate Ööde filmifestivali pisike tütar Haapsalu Õudusfilmide festival HÕFF. Programmipealik Helmut Jänes nendib, et filmisõbra jaoks on virtuaalfestival isegi kasulikum, sest kui kohapeal ei jõuaks iial kõiki programmis olevaid filme ära vaadata, siis virtuaalsel kujul saab seda teha järelvaatamise kaudu.