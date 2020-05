PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 7. mai 

Küllap on probleeme, mille alge peitub aastate taguses ajas. Kui proovid neid eirata, ei tee see asja paremaks, vaid lükkab lahendust edasi ja võib probleemi tõsisemaks muuta.

Eelis on sellel, kes on kõige paremini informeeritud. Tõsi küll – õndsas teadmatuses olla on mõnikord lihtsam, sest on asju, mille teadmine sugugi rõõmsaks ei tee.