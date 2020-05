Inimesed SUUR INTERVJUU | Aasta džässmuusik Joel Remmel: hetkel, kui valitakse muusiku karjäär, kukuvad ärilised kaalutlused kolinal kokku Kaarel Täll , täna, 17:05 Jaga: M

VÕÕRSILE EI KIPU: Džässpianist Joel Remmel tunnistab, et Eestis on hea ja kindel töötada. Ta vajab tasakaalu hoidmiseks enda ümber lähedasi, mistõttu mõte üritada mujal läbi lüüa tundub isegi hirmutav. Foto: Erki Pärnaku

„Võrreldes kolleegidega Soomes ja Rootsis on Eestis väga hea olla muusik, rääkimata veel suurema konkurentsiga riikidest. Saan tegeleda ainult muusikaga ja elan kenasti ära – see on suur privileeg, mille üle olen väga tänulik,“ tõdeb aasta džässmuusiku tiitliga pärjatud pianist Joel Remmel (30) ja tunnistab, et mõte minna võõrsile läbi lööma teda ei ahvatle.