Bieber ja tema naine räägivad uues veebisarjas lahkuminekust 

2018. aasta septembris abielu registreerinud paar esitles 12-osalist sarja, mis filmitakse GoPro kaameratega nende Toronto kodus ja selle ümbruses. Avaosas rääkisid Justin ja Bieber paadisõidul avameelselt oma armuloost ning ka 2016. aasta lahkuminekust. Hailey ei varja, et see oli väga valus ajajärk, kuid ta peab oluliseks, et ta ei viskunud sel ajal uude suhtesse, vaid keskendus iseendale ja oma karjäärile.

Armuleek süttis uuesti 2018. aasta suvel. "Selleks ajaks, kui jälle kokku saime, tundsin, et olen juba piisavalt palju kogenud," ütleb Hailey. Ühised sõbrad olid talle kinnitanud: vaimse kriisi läbi elanud Justin on end käsile võtnud ja töötab enese kallal. Juulis kihluti ja juba septembris suundusid noored New Yorgi perekonnaseisubüroosse oma kooselu ametlikuks tegema. 2019 peeti Lõuna-Carolinas sõprade-sugulaste silme all pulmapidu.

Bieber ütles lahusolekut meenutades, et Hailey südames oli palju andestust. Kuid seda oli ka temal. "Olime mõlemad vigu teinud ning arusaamine, et Jumal on meie suhtes andestav olnud ja on edaspidigi, annab meile vist oskuse teineteise suhtes andestavad olla.