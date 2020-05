Tambet Tuisk karjäärivahetusest: oleksin väga kohusetundlik ja kellaaegadest kinnipidav autojuht 

"Kui turismisektor kukkus ära tundidega, nii et inimestel polnud isegi aega ette valmistuda, siis näitlemise ja kultuurisektoriga oli samamoodi. Võib-olla peaks sarnaselt teistele väga kõvasti trummi lööma, sest valitsus küll ütles, et meetmed on olemas, aga kui vaatama hakata, on need võib-olla 1100 inimesele," räägib Tuisk Raadio 2 saates "Hommik!".

Kui kultuurielu ei peaks lähiajal taastuma, oleks Tambet valmis ka muud tööd tegema. "Arvan, et oleksin väga kohusetundlik ja kellaaegadest kinnipidav autojuht. Sõitsin paar aastat tagasi ühe projektiga seoses lähedastele inimestele taksot. Siis avastasin võime, et kui ma tean, kus on Tallinnas ummik ja mulle öeldakse sihtkoht, siis ma isegi ei mõtle, vaid mul tuleb kohe silme ette number. Olen täna hommikul mootorrattaga ja kui ma ei ületa kiirust, oleksin raadiomajast lennujaamas kell 6.48," räägib ta.