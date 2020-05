Jessica Simpson andis vastulöögi tema rindu kritiseerinud moeajakirjanikule 

"Jessical oli seljas Michael Korsi kleit ja tema rinnad kukkusid vist punavaibal välja ... ja dineel märkasin: ohoo, Jessica Simpsoni rinnad on minust otse üle laua ja nad on vaagna peal ja ma vaatan neid," kirjutas Singer. Tema sõnul katsus Mayer oma kallima büsti õhtusöögilauas kõigi nähes. "Mäletan, et mõtlesin: "Oh, kuulsused, tundke end vabalt ja mängige siin."" vahendab Daily Mail.