Inimesed Väide: isa ei luba Britney Spearsil uue kallimaga last saada Toimetas Triin Tael , täna, 10:02 Jaga: M

Britney ja Sam mullu suvel Tarantino filmi "Ükskord Hollywoodis" esilinastusel. Foto: KEVIN WINTER/AFP/Scanpix

Ajakirja Us Weekly allika teatel kurtis Britney Spears mullu kohtuametnikule, et ta lootis oma kalllima Sam Asghariga last saada, kuid isa Jamie Spears keelas selle ära.