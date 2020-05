Inimesed Elon Musk ja Grimes panid oma lapsele tõesti nimeks X Æ A-12! Toimetas Triin Tael , täna, 09:43 Jaga: M

Foto: Twitter/Elon Musk

Elon Musk teatas eile rõõmusõnumit: tema sõbratar Grimes sünnitas poja. Vastne ilmakodanik on tehnogigandile juba kuues poeg. Ent kui Musk kuulutas, et maimuke sai nimeks X Æ A-12, peeti seda naljaks. Naljast on asi siiski kaugel!