ÜHEAASTANE! Kas prints Harry poeg sööb oma sünnipäeval avokaadotorti? 

Kuulu järgi plaanis Briti kuningakojast lahkunud hertsogipaar tähistada tähtsat päeva Los Angeleses uhke ja staarideküllase peoga. Daily Mirrori allikate väitel tahtsid prints Harry ja endine näitlejanna Meghan kutsuda peole tenniselegend Serena Williamsi, endise Miss Maailma Priyanka Chopra ning Hollywoodi megastaari George Clooney (kel on juhtumisi täna 59. sünnipäev). Harry ja Meghan kavatsesid hiljem pojaga Ühendkuningriiki naasta, et Harry vanaema Elizabeth II, isa Charles ja ülejäänud kuningliku pere liikmed ja ristivanemad teda näha saaksid. Kuid koroonapandeemia keeras kõik nende plaanid pea peale. Harry ja Meghani fännid loodavad, et kuulus paar avaldab pisipojast vähemalt värske foto.