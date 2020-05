Heidi Klum jagas haruldast fotot oma esiktütrest 

Leni isa on endine Vormel 1 boss Flavio Briatore, kuid tema suhe Klumiga lõppes juba raseduse ajal. Briatore pole tütre kasvatamises osalenud. Küll aga armus beebiootel sakslannasse USA poptäht Seal, kes lapsendas Leni ja andis talle oma perekonnanime Samuel. Seal sai Heidiga riburadapidi veel kolm last. Henry tuli ilmale 2005, Johan 2006 ja tütretirts Lou 2009. Kuulus paari ei jäänud siiski kokku ning nüüd on Heidi abielus endast 16 aastat noorema Saksa rokkari Tom Kaulitziga.