„Heade ennete“ autori Neil Gaimani abielu on purunenud 

Gaiman (60), kes kirjutas kahasse Terry Pratchettiga menuki "Head ended", mille põhjal valmis edukas seriaal, abiellus Palmeriga novembris 2010 oma 50 aasta juubelil. Toonane tseremoonia oli siiski ebaametlik ning järgmisel aastal pandi Neil ja Amanda ametlikult paari. Septembris 2015 sündis neile poeg. Esimese abikaasa Mary McGrathiga on Neilil kolm last.

Palmer (44) teatas hiljuti sotsiaalmeedias nende lahkuminekust. Naine viibib koos nelja-aastase pojaga Uus-Meremaal. "Neil kolis Ühendkuningriiki ja mu süda on murtud ja mul on väga raske."

Gaiman kirjutas esmaspäeval Twitteris: "Nagu ma näen, on Amanda inimestele rääkinud, et meil (nagu suurel osal maailmast) on praegu rasked ajad. See on tõsi. On väga raske, ning ma palun privaatsust (kuna ma ei kavatse sellest avalikult rääkida) ja heasoovlikkust, nii meie kui ka Ashile."