"Et siis nüüd on sedapsi. Võtsin munad pihku ja küsisin Getheli endale naiseks. Üllatus üllatus... Ta ütles jah. Megamegamegamegaaaaõnnelik olen. Et siis nüüd pulmi korraldama?" kirjutab juuksur Instagramis.



Pedaja selgitab ka, mis teda sellise otsuseni viis. "Me oleme timminud juba üle viie aasta. Iga päevaga on meie suhe muutunud tugevamaks ja kindlamaks. Kaks kuud kodus ninapidi koos istudes sain aru, et vat, tema on just see naine, kellega ma tahan lapsi saada ja pere luua."



Lauri soovitab teistel meestelgi abieluettepaneku peale mõelda, sest sellega kaasnevad ka teatud hüved. "See on igati kuldaväärt emotsioon. Ja naine on megarahul. Vähemalt kaks päeva saad diivanil tšillida ja ei pea mitte midagi tegema, kuna naine vaatab ainult oma sõrmust."