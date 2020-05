Miks Meghan oma labajalgu nii hirmsasti häbeneb? 

Nimetuks jääv videooperaator rääkis Daily Mailile, et puutus Meghaniga kokku aastaid tagasi, kui too oli alles näitleja. Preili Markle käitunud üllatavalt ülbelt: "Ta pidas end üleval nagu A-kategooria Hollywoodi staar, aga oli ise D-kategooriast." Meghan saabunud võtetele koos kaaskonnaga ja joonud kallist šampanjat.

Meghani jalalabad äratasid laiemat tähelepanu esmakordselt 2018. aasta sügisel, kui kuninglik paar oli Uus-Meremaal. Jäi mulje, et hertsoginnal on eemaldatud suure varba nukk - vasakul jalal oli selle kohal pikk arm. Meghani noorpõlvefotodel on suure varba nukk ehk hallux valgus silmanähtavalt eenduv.

Briti leht The Sun intervjueeris toona ortopeediakirurg Kumar Kunasingamit, kes kinnitas, et säärane arm on hallux valgus'e operatsioonile tüüpiline. "Seda laadi lõikus võib olla väga valus ning võib kuluda kuni kolm kuud, enne kui patsient saab jälle kõrgeid kontsi kanda." Usutakse, et Meghanile tehti lõikus 2014. aastal. Enne seda pidi ta olema vähemalt neli aastat varbanuki all kannatanud.