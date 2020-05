Silvia Ilves möllab Tinderis: uut suhet ma kindlasti ei otsi  

“Ma olen tegelikult romantiline inimene ja kui tahan tõsist suhet, siis Tinderist ma seda ei leia,” räägib Silvia. “Ma ei kujutaks ette, et kui pulmapäeval küsitakse, et kus te tutvusite, vastan: “Tinderis,”” naerab naine. “See ei ole lihtsalt minu jaoks romantiline koht, kus oma tulevasega mehega tutvuda.”

Samas on Ilvese sõnul iga päev uued mõtted ja tunded. “Üks hetk mõtled, et, ah, peaks Tinderisse uue pildi üles panema. Teine hetk viskab üle ja kustutad äpi ära. Kui tekib vajadus suhelda, teed selle jälle lahti,” räägib ta.

Silvia arvab, et Tinderis on põnev on aru saada meesterahva mõttemaailmast. “Mulle meeldib seal abielumehi paika panna. Teen tavaliselt nalja: “Anna allkiri, et su naine lubab minuga niimoodi suhelda”. See ei ole nende poolt kindlasti õige käitumine - kui oled suhtes ja õnnelik, siis ei otsi ju sellised asju,” ütleb naine. “Kui mina olen suhtes, siis ma kõrvale ei vaata. Kui olen vallaline, jah, võin teha, mis tahan.”