„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Martin Repinski ja tema kaunis kaasa unistavad ühisest muusikukarjäärist

Kutsusin hommikusöögile ärimees ja poliitik Martin Repinski elukaaslase Jekaterina Vassiljeva, kes pole varem oma suud möödunud aastal Martin Repinski ja Siret Kotka vahel lahvatanud skandaali osas paotanud, pikemate intervjuude andmisest rääkimata.

Mul polnud plaanis hakata taas armukolmnurga - Martin Repinski, Siret Kotka, Jekaterina Vassiljeva - mustapesukastis sobrama. Soovisin pigem sotti saada Katjast, kes pärjati 2011. aastal Narva Jõesuu konkursil Miss Bikiini esikohaga ja oli aastaid ettevõtte Redmond Eesti OÜ tegevjuht ja tegus MTÜs Jõhvi Noorteparlament.

Selgub et tegemist on tõepoolest tegusa noore naisega, kes jagab oma tegemisi Jõhvi ja Tallinna vahel, kasvatab kaht vahvat last, Filippi (6) ja Alisat (2) ning plaanib juba sel aastal avada endanimelise pulmakleitide stuudio. "Pulmakleitide disainimine on olnud minu suur salakirg," tunnistab naine. "Peagi saab minu unistus teoks ja kavatsen oma loominguga vallutada maailma."

Katja on andekas ka muusikaliselt. Hiljuti sündis tal lauluke "Koroonaviirus", mille teksti autoriks on elukaaslane Martin Repinski. Video idee autoriks on muuseas tuntud sensitiiv Ilona Kaldre ja videot aitas salvestada tema kaasa Dmitri Kaldre.

"Martinil on samuti muusikalist annet, eriti pillimängus ja oleme päris tõsiselt mõelnud ka muusikalisele karjäärile," tunnistab Katja. "Võiksime vabalt käia koos esinemas, kui karantiiniaeg ükskord lõpeb."

