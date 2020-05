Näitleja ja moeikoon Chloë Sevigny sai 45 aasta vanuselt emaks 

Sevigny esindaja kinnitas New York Postile, et filmitäht on tõesti emaks saanud, kuid lapse sugu ei täpsustatud.

Sevigny kinnitas lapseootust jaanuaris. Mackoviciga on ta koos olnud enam kui aasa. 2016. aasta intervjuus väitis filmitäht, et tema noorusliku välimuse saladus on see, et tal pole veel lapsi. "Usun, et laste saamine teeb naisi paraku vanemaks, eriti kui nad saavad lapse 30ndates, mitte 20ndates eluaastates."