KUULA | Beebilõust: vangla on õpetanud, kuidas olla rahulik, leida tasakaal ja unistada kindlameelselt 

Mees on vangis olnud lausa kolmel korral, esimest korda sattus ta trellide taha vaid 18-aastasena. “Saaremaalt tulnud, mitte midagi ei teadnud. Seal sain suuremate pättidega kokku ja õppisin neilt igast asju. Kui välja tulin, olin ikka õige pätt ja ega see pidu kaua ei kestnud. Kuskil aasta ja läksin uuesti vangi,” kirjeldab ta. “See vend oli julm tegelane,” arvab Beebilõust.

Nüüd on mees jõudnud aga uute järelduste ja arusaamadeni, mis on aidanud tal liikuda iseenda parima versiooni suunas. ”Vangla on õpetanud mulle kannatlikkust ja unistamist. Sa kas unistad asjadest närviliselt või rahulikult. Just seda on vangla mulle õpetanud, olla rahulik, leida tasakaal ja unistada kindlameelselt,” räägib Beebilõust oma suurimatest õppetundidest.