Erki Pärnoja: kui mul on vaja kontserdil esitada kolm lugu, pean need käsitsi paberile kirjutama 

Erki räägib ka, milline traditsioon tal enne kontserte on. "Mulle meeldib alati teha kava. Isegi kui mul on vaja esitada kolm lugu, on mul vaja need käsitsi kirjutada enda ette ja põrandale panna. Tulemus võib olla see, et mängin hoopis kolm teist lugu," paljastab muusik.