„Rannamaja“-Ada paljastab emotsionaalses postituses: mul on kümme aastat olnud söömishäired 

„Ärge laske endal lihtsalt nii käest ära minna, et vaatate end ja teil on ennast jälestav vaadata. Ma olen alati olnud suurem, kui teised ja nüüd olen ma veel suurem. Ma ei arvanud, et kunagi siia jõuan. Võtke minust eeskuju, te ei taha sellis tunnet tunda.“

Ka paljastab Ada, et on vähemalt kümme aastat kannatanud söömishäirete käes. „Vahepeal olin ma nii ilusas kaalus, aga see oli seepärast, et ma ei söönud midagi või käisin salaja vetsus. Nüüd tahan ma süüa normaalselt, et ei tunneks süümekaid, aga kui söön, tekib tunne, et olen jälk. Ma ei taha minna tagasi sinna, kus ma ei söönud ja valetasin kõigile, et söön, ja käisin salaja vetsus oksendamas. Lihtne on öelda, et söö tervislikult ja tee trenni, aga mu aju ei tööta nii!“ paljastab ta pisaraterohkes videoloos. „Ma üritan ja kui ei näe seda (tulemust – toim.) kohe tulemas, kaotan kõik motivatsiooni. Ainuke asi, millega ma näen tavaliselt kohest tulemust ongi see, mis ma kunagi tegin.“