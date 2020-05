Kõmulehega kohtus madistav Meghan kaotas esimese raundi 

Daily Maili pühapäevaleht avaldas katkeid kirjast, mille 38aastane hertsoginna oli saatnud oma isale Thomas Markle'ile. Prints Harry abikaasa nõuab kõmulehelt oma privaatsuse rikkumise eest hüvitist. Kuid eelmisel reedel nõustus Londoni kohtunik Mark Warby kohtuasjast eemaldama väited, et Mail on Sunday põhjustas tüli Thomase ja tema kuulsa tütre vahel.

Hertsoginna oli väitnud, et lehe väljaandja Associated Newspapers käitus ebaausalt, jättes kirja mõned lõigud lehest välja. Meghani väitel oli kirjakatkete valiku eesmärk lugejatega manipuleerimine. Kuid kohtunik jättis need süüdistused välja nagu ka hertsoginna väite, et Associated Newspapersi eesmärk oli avaldada Meghanit solvavaid või tema privaatsust rikkuvaid artikleid.