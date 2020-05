Soome eurolaulik Saara Aalto on oma pulmades pettunud 

Saara ja Meri kihlusid kolm ja pool aastat tagasi ning kavatsesid tänavu suvel uhke pulmapeo maha pidada. Kuid koroonapandeemia sundis naisi oma plaanist loobuma. Aastaid tagasi Briti televõistlusel "X Factor" laineid löönud Aalto rääkis kõmulehele The Sun, et nad ei tahtnud siiski abiellumist edasi lükata. "Tundsime, et oleme juba nii kaua oodanud. Tahtsin Merit oma naiseks nimetada ning ka seaduse järgi on turvalisem abielus olla," põhjendas lauljatar, miks nad aprilli lõpus ilma ühegi külaliseta abiellusid.

"Mõtlesime, et kuna maailmas on praegu nii raske seis, peaksime tegema midagi, mis armastust juurde tekitaks; armastus võidab alati." Nii abiellusidki Saara ja Meri kohalikust ostukeskusest soetatud riietes. "See polnud üldse see, mida olime plaaninud," tõdeb Aalto ega varja, et oli veidi kurb. Ometi oli tseremoonia nii emotsionaalne, et mõlemad pruudid hakkasid nutma. "Arvasin, et saame lihtsalt ühe paberi, aga see kõik oli tegelikult nii-nii armas. [...] Olin maailma õnnelikem tüdruk, sest sain seista Meri kõrval, talle silma vaadata ja öelda nuttes: "Jah, sinust saab mu naine.""