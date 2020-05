Inimesed Kas võtta eeskuju? Tippkoomik pole kaheksa aastat juukseid šampooniga pesnud Toimetas Triin Tael , täna, 15:48 Jaga: M

Stephen Fry Foto: KEVORK DJANSEZIAN/Reuters/Scanpix

Briti näitleja ja kirjanik Stephen Fry kinnitab, et ta on juba aastaid pesnud oma juukseid palja veega, sest šampoon ajab need püsti.