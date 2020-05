USA staarajakirjanik sai surrogaatema abil isaks 

Saatest "Anderson Cooper 360°" tuntud teletäht seletas, et Wyatti nime kandis tema isa, kes suri, kui ta oli kümnene. Staarajakirjaniku ema oli kõmuline USA seltskonnakaunitar ja moedisainer Gloria Vanderbilt, kes suri mullu suvel 95 aasta vanuses. "Mu poja teine eesnimi on Morgan. See on mu ema suguvõsast pärit perekonnanimi. Teadsin, et emale-isale meeldis Morgani nimi, sest leidsin hiljuti nimekirja, mille nad olid teinud 52 aastat tagasi minu jaoks nimesid välja mõeldes."