Maria Peterson: mul on eluteel palju raskusi ette tulnud 

Peterson ütleb, et kui panna vastutus teisele inimese õlgadele, siis õnneni ei jõua. "Olen olnud abielus 21 aastat ja mul on kaks last, kes on tulnud teisel teel. Mul on eluteel palju raskusi ette tulnud, nii et tunnen end tihti ka väga rasketes olukordades hästi," räägib ta, et on pärast raskuste ületamist alati rõõmus olnud.

Näitleja avaldab muu hulgas, et pole materiaalseid asju kunagi kõrgelt hinnanud. "Tegin lapsena materiaalsetest asjadest nimekirja ja kui ma mõned neist sain, nägin, et see ei teinud mind õnnelikumaks."