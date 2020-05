Piret Krummi kulleritööots sai kiire lõpu: "Ma ei saanud hakkama, mind lasti lahti."  

"Ühel päeval helistasingi tööandjale ja ütlesin et see on kõigile osapooltele parem, kui ma enam ei jätka. Tööandja ütles selle peale, et see on M-A-S-E-N-D-A-V, et ma nii lihtsa asjaga hakkama ei saa. Mina vastu, et hoopis see on masendav, et näitlejanna peab raskeid kaste tassima. Selle peale öeldi, et on parem kui ma oma nägu enam sinna enam ei näita ja homme jääb minu viimaseks tööpäevaks."