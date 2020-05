Brigitte Susanne Hundi endine kallim on vallutanud uue kaunitari südame 

Foto: Kuvatõmmis/Facebook.com

Paar päeva hiljem kirjutas Brigitte sotsiaalmeedias, et on Ronile andeks andnud. "Sõbrad, me rääkisime Roniga ja ma annan talle andeks selle, mis juhtus. Palun ärge soovige või kirjutage tema kohta mitte midagi halba, sest ta ei ole halb inimene ja ta ei vääri ühe väga purjus peaga tembu eest sellist avalikku vihkamist. Ron annab omapoolse selgituse peagi meedias, kus ta selgitab juhtunu tagamaid (selguse huvides olgu öeldud, et seda pole siiani juhtunud - toim.). Ta on imeline inimene, kelle kõrval mul olid suurepärased 1,3 aastat. Me otsustasime ühiselt jääda lahku ja liikuda edasi, sest me oleme nii erinevad inimesed. Mul on kahju, et see kõik peab olema avalik, aga ma südamest soovin Ronile parimat ja me jääme temaga alati sõpradeks. I will always have his back."