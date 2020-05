PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 4. mai 

Ambur

22. november – 21. detsember

Armastad väga oma lähedasi, just seetõttu on erimeelsusi nendega raske taluda. Üritad enda meelest parimat, ent millegipärast tekitab see kallites inimestes vastuseisu.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Su tõekspidamised on sinu arvates selged ja loogilised. Oled mõnevõrra üllatunud nähes, et see polegi nii – mõni oluline inimene ei saa sinust sugugi aru.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Oled seltsiv inimene, tuttavaid on sul palju. Ometi tuleb tõdeda, et inimesi, kes sinust tõsiselt hoolivad ja on valmis ka hädas abiks olema, kipub paraku ikka nappima.

Kalad

19. veebruar – 20. märts