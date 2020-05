Telekokk Jazzi elukaaslane: „Rainer oli täiesti veendunud, et sureb noorelt.“ 

„Loomingulise inimese puhul algab tema surm hetkest, kui ta on sunnitud tegema midagi vastumeelset. Telesaade andis talle tohutud tiivad. Millele järgnes muidugi ka see, et... Vaat tema ei olnud see tüüp, kes selles kuulsuses oskas supelda. Oli ju olukordi, kus keegi tuli juurde, et oo, kuule, sa oled see kokk või. Siis ta alati vastas häbelikult, et nojah. Ja mingi aja pärast tuleb see olukord, kus sa hakkad põgenema selliste situatsioonide eest,“ usub töökaaslane Emil Rutiku, et mingil hetkel Jazz tahtiski aru saada, kuidas tuntusekoormast vabaneda. „Kui sa põled suure leegiga, pead sa endale aega jätma ka selle jaoks, et taastuda. Mina näiteks tahan siis täiesti üksi olla. Ma ei ole leidnud sellest väljapääsu alkoholis. Kes kuidas. See on raske teema. Kui inimesele häda külge jääb, siis see on ikkagi äärmus. Ja äärmus on seotud sellega, et sees kisendab midagi,“ ütleb Rutiku.