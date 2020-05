FOTOD | Oleg Grossi helikopteriga lennanud inimesed rikkusid 2+2 reeglit 

"Kontrollisime täna COVID19 eriolukorra reeglitest kinnipidamist. Tore on tõdeda, et enamus inimesi järgivad kehtestatud reegleid. Samas kaks seltskonda vajasid selgitustööd, ühega tegeles juba Politsei- ja Piirivalveamet. Ka liikluses leidub neid, kes ei suuda kehtestatud nõudeid järgida," kirjutavad nad.

Postituses on ka pildid, mille juurde on kirjutatud: "Kaks pluss kaks peaks ka ärimeestele seaduse mõistes kehtestatud olema, aga neil on vist oma reeglid."