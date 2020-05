VAATA OTSE: emadepäevale pühendatud veebikonverents „Viimane õnnelik suhe“ 

„Õnnelik olemine on inimese olemuse loomulik osa, kuid kahjuks paljud ei suuda või ei oska seda tunnet tunda,“ sõnas konverentsi üks korraldajaist, pere- ja paarisuhteterapeut Kaia Kapsta-Forrester.

„Kuuleme tihti, et inimesed ei ole õnnelikud ei oma tööd tehes ega paarisuhtes. Iga inimese jaoks aga peitub õnn erinevates asjades. Mõni inimene on õnnelik juba siis, kui hommikul silmad avab, teisele jälle seevastu nii vähesest ei piisa. Kuidas aga teha nii, et oleksime rohkem rahul sellega, mis meil juba on?“

Kaia Kapsta-Forrester usub, et kindlasti avavad konverentsil esinejate mõtted uusi vaatenurki paljudele kuulajatele.

„Loodan, et nii mõnigi leiab teistsuguse lähenemise oskusele õnnelik olla ja näha oma elus selliseid momente, mis on osa õnnelikuks olemisest. Praeguses olukorras on eriti oluline, et inimesed õnne enda seest ja enda ümbert üles leiaksid,“ lisas ta.

Emadepäeva konverentsil „Viimane õnnelik suhe“ arutletakse küsimuste üle, miks meie esimene õnnelik suhe ei jää meie viimaseks õnnelikuks suhteks? Kui palju suudab inimene ennast ise õnnelikuks teha, kui palju sõltub meie õnn ja õnnelikkus inimestest, kes on meie ümber? Kas me saame oma kaaslastelt nõuda, et nad teeksid meid õnnelikuks ning kui nad seda ei suuda, peame valima endale uue kaasteelise või temast üldse loobuma? Kas meie emad-isad teavad, kui olulist rolli nad mängivad lapse suureks sirgumisel ning selles, kas laps oskab täiskasvanuna luua õnnelikke suhteid ning olla õnnelik?

