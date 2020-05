KATKEND RAAMATUST „TELEKOKK JAZZ JA TEMA INIMESED“: „Me pidasime vastu tänu sellele, et olime nii noored.“ 

Vambola Moores: „Restoran avati kas kell üksteist või kaksteist. Ja tööpäev kestis pahatihti öösel kahe-kolmeni välja, eriti nädalavahetustel, sest meil ei olnud köögis ühtegi potipesijat. Kõik potid-pannid me pesime ise, köögi koristasime ka ise. No me olime siis läbi, meil ei olnud ühtegi kuiva kohta päeva lõpuks. Kokariided olid nii võidunud, et need olid kollakaspruunid. Vahetuse lõpus oleks võinud riided püsti seisma panna. Me pidasime vastu tänu sellele, et olime nii noored. Täna ei jaksaks ma mingil juhul sellist tööd teha.“