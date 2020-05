Tambet Tuisk kuuldemängust „Üks päev Mati Alaveri elus“: me ei keskendunud ainult faktidele, vaid pakkusime välja oma tõlgenduse ajaloost 

„Kuuldemäng räägib ühest pöördelisest hetkest. Me ei tegelenud uuriva ajakirjandusega. Ei keskendunud ainult faktidele. Pakkusime välja oma tõlgenduse ajaloost. Miksisime reaalsust ja fiktsiooni. Loodetavasti tekib üldistus. See kuuldemäng ei tegele moraalsete hinnangutega, vaid moraalse segadusega. Tippspordis toimuvaga ei ole seotud kitsalt sportlased ja sportlikud tulemused, vaid ühiskond tervikuna. Ka meie elasime kaasa ja ootasime tulemusi. Mida me ootame sportlastelt? Positiivset enesehinnangut?! Kui nii, siis oleme ise ka selle jamaga seotud. Kogu küsimus muutub vastuoluliseks ja vastuolud on alati huvitavad,“ tõdeb Tambet.