Marilyn Kerro energiavampiiridega suhtlemisest: on aeg teha muutusi ja eemalduda enne, kui eluküünal kustub 

"Siia ilma sündides on meile kõigile kaasa antud oma kogus energiat. Mina nimetan seda eluenergiaks – see on kõige hinnalisem vara, mida omame. Kuidas ja kelle peale selle ära kulutame, oleneb meist endist. Sellest olenevalt võib ette tulla olukordi, kus eluküünal kustub varem – eluenergia lõppes ja seda lihtsalt polnud enam kuskilt juurde tulemas. Vaadake eluenergiat kui klaasikest vett. Iga kord närveerides, vihastades ning muretsedes kallame natukene vett oma klaasist vähemaks. Ja nii iga kord, kui millegi/kellegi suhtes tekib suur ja tugev emotsioon. Juurde tuleb seda õigete ja armastavate inimeste ning hobidega tegeledes," kirjutab Kerro Facebookis.

Kerro on kirja pannud tunnused, mille järgi energiavampiiri ära tunda:

• Ta on väga karismaatiline, suurepärane suhtleja

• Teie suhtluse alguses kingib ta teile väga palju tähelepanu ning kuulab teid ja teie muresid, püüdes igal juhul aidata

• Pidevad komplimendid eriti suhtluse alguses, väites, et just teie olete eriline

• Pidev rõhumine asjaolule, et tavaliselt ei lase ta kedagi ligi – teie olete nn väljavalitu

• Pidevad tujumuutused – ühel hetkel olete hea kaaslane, järgmisel hetkel palutakse teil ilma põhjuseta lahkuda või teadmata ajaks eemalduda

• Ta räägib ainult endast ning oma elust, mis tundub sarnanevat rohkem muinasjutu kui päris eluga

• Ta on eemaldunud perest ja sõpradest ning elab justkui erak

• Lähedased, kellega enne suhtlesite, tunduvad nüüd igavate ja tavalistena – teie olete ju "väljavalitu"

Selgeltnägija toob välja ka rea sümptomeid, mis tabavad inimesi pärast energiavampiiriga kohtumist:

• Elu ilma uue "sõbrata" tundub mõttetu

• Hakkate alateadlikult eemalduma kõigest, mis vana ja tuttav, k.a sõbrad, tuttavad ning kaaslased

• Pidev väsimus ja peavalud

• Öised ärkamised kummalistel aegadel – 2.22, 3.33, 4.44 jne

• Kui teil on koduloomad, võivad nad järsku haigestuda

• Pidevad ülemiste hingamisteede haigused (astma, bronhiit, külmetus, kurguhaigused)

• Tülid lähedastega, mis saavad alguse justkui mitte millestki

• Raskused uinumisega ning hommikul ärkamisega

• Jõu puudus siis, kui keegi teine peale energiavampiiri midagi tegema kutsub

• Krambid jalgades

• Hakkate näiteks kelladel ja autodel märkama imelikke numbreid: 555, 333, 111 jne

• Õigustate energiavampiiri ja tema käitumist

• Tuleb aeg, kus hakkate endas ja oma headuses kahtlema

• Kōik teie mõtted on hõivanud energiavampiir