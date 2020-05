Laupäevast alustab uus muusikakanal, mis viib vaatajad Tallinna vanalinna katusele 

„Et meel värskena hoida, pöörduvad inimesed keerulistel aegadel tihti kunsti poole. See uus olukord, kuhu sattunud oleme, ja võimalus digitaalses keskkonnas rohkem muusikat ja kunsti kogeda andiski idee teha midagi, millest kasvas välja +372. Mul on suur rõõm, et maailmas jätkub hämmastavalt teotahtelisi inimesi, kes pärast üht telefonikõnet vastavad uitmõtte ajel “Teeme ära!“,“ räägib uue muusikakanali produtsent Sten Õitspuu idee sünnist.

Esimesel +372 ülekandel astub üles DJ, produtsent ja raadiosaatejuht Bisweed, kelle set kulgeb mööda Suurbritannia garage’i ja dubstep’i radu. Bisweed, kodanikunimega Maksim Adel, on olnud muusikuna aktiivne juba üle kümne aasta ning tema loomingus kuuleb lisaks elektroonilistele muusikažanritele mõjutusi ka džässist, soul’ist, R&B’st, reggae’st ja klassikalisest muusikast.

Lisaks kodumaistele ülesastumistele on ta tihe külaline Euroopa klubides ja tema looming on jõudnud muu hulgas mainekate BBC Radio1Xtra ja Rinse FM raadiokuulajateni. Olgugi, et Adel veab Raadio 2s saadet „Dubshack“ ja toob IDA Raadio vahendusel kuulajateni samuti elektroonilist bassimuusikat, on tegemist mitmekülgse produtsendiga, kes on loonud muusikat ka Rahvusooper Estonia lavalaudadele.

Uue muusikakanali taga seisab 14liikmeline tiim oma ala professionaale. Õitspuu sõnul seob kahe nädalaga kokku tulnud meeskonda ühine teotahe ja soov praegust olukorda loomingulisel viisil peegeldada. „Soovitan kõigil live stream’i lõpuni vaadata, sest lõputiitrites on nende erakordsete inimeste nimed, kes sellesse oma aega, tahtmist ja tööd on panustanud,“ sõnab idee autor tänulikult.