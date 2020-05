Inimesed „PUUDUTA MIND“ | Terapeut: tihti tõmbame oma ellu kaaslase, kes peegeldab meie enda sisemaailma Anu Saagim , täna, 10:57 Jaga: M

Tihti armutakse esimesest silmapilgust ning palavalt. Kuidas aga teha vahet armastusel ning armumisel? “Armumine on tunne ja keemia kahe inimese vahel, mis võib jääda lühiajaliseks,” selgitab terapeut Monika Palm. “Käsitlusi armastusest on küll erinevaid, kuid võiks öelda, et armastus on sügavam tunne, mis tekib, kui suhtes toimub armumistasandilt edasine areng ja kooskasvamine.”