Trummar Tony Allen suri ootamatult 79aastaselt

Tony Allen Foto: AFP/Scanpix

Neljapäeval suri Pariisis ootamatult 79aastaselt trummar Tony Allen, vahendab The Guardian. "Me ei tea täpset surma põhjust," kommenteeris tema esindaja Eric Trosset, kuid kinnitas, et surma ei põhjustanud koroonaviirus.