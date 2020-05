Hard Rock Laagri korraldajad: hea õnne korral oleks võimalik festival läbi viia 

"Juulis ja kalendri järgi "aasta teises pooles" toimuva üritusena oleme me senini olnud täpselt sellel piiril, kus hea õnne korral siiski oleks võimalik festival läbi viia. Ka väljend "suurüritus" jätab siin tõlgendamisruumi ja sellekohast täpsustust oleks kultuuriministrilt hädasti vaja. Kuigi lähinaabreid ja meie üldist kultuuriruumi vaadates olime me veel eile veendunud, et selle all mõeldakse 500 ja enam osalejaga üritust, mis meie formaadiga ei sobi, kommunikeeriti täna selgelt, et juba eos peaks ära jätma "mitmekümne tuhandese kuulajaskonnaga ja rahvusvahelise auditooriumiga kontserdid" ja samas tuhatkonna külastajaga väliüritused võiksid teatud reegleid järgides siiski toimuda. Kui hästi läheb, siis võibolla ka suuremad. Saa nüüd siis aru. Täpselt piiri peal," kirjutavad tegijad ürituse Facebooki lehel.

Kindlasti on tulihingelisi festivalifänne, kes ahastuses käsi ringutavad ja kaebavad, et see teadmatus hakkab juba ajudele ja et võiks juba kiiresti midagi ära otsustada. Palume siinkohal veel veidi kannatust, sest see kiirustamine ei annaks enamusele meist tegelikult midagi. Välisreisi te selleks ajaks ilmselt ei planeeri. Kahtlane, kas rokkaril sellel nädalavahetuseks midagi muud paremat teha on. Nii et veelkord - kannatust, ja piinleme veidi veel järgmiste uudiste ootuses."