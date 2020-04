Blogija Kristina Pärtelpojal sai kõrini: siin ei ole mõtet elada! 

Kuna Pärtelpoja elukaaslane hetkel Soome tööle ei saa, on pere kriisis. Blogija pöördus üürilangetamise palvega oma elukoha omaniku poole, kes vastas kirjas, et kui on rahamured, tasuks pöörduda linnavalituse poole. Olukord on ebaõiglane, sest näiteks Pärtelpoja juuksurist sõbranna salongile tegi kinnistuomanik eriolukorra lõppemiseni 50% üürisoodustuse. Blogija korteri omanik aga lisas oma kirjale, et tuleb perele sel aastal vastu ega tõsta üüri. „Tänks,“ ütleb Pärtelpoeg selle peale.