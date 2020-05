PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 3. mai 

Oled kannatlik ja tunned siirast huvi inimeste vastu, kellega koos tegutsema pead – üritad aru saada, kes nad on, millised on nende tunded ja motiivid.

Kõige rohkem teevad haiget inimesed, keda me kõige rohkem armastame. Mitte sellepärast, et hooliksime valedest inimestest, vaid seetõttu, et oleme nende sõnade ja tegude suhtes iseäranis tundlikud.