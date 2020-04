Soome päritolu moemogulit süüdistab seksuaalvägivallas juba ligi 50 naist 

Kuna hagejate seas on mitmest riigist pärit naisi, leiab skandaal üha laialdasemat kõlapinda, kirjutab Soome väljaanne Seiska. Veebruaris kaebas moeärimehe kohtusse kümme naist. Helsingis sündinud, kuid lapsena koos vanematega Kanadasse siirdunud moemogulit süüdistatakse vägistamises ja vägivaldses sundimises seksile. Nygård, kelle varandust hinnatakse kuni 850 miljonile eurole, on kõiki süüdistusi eitanud, kuid siiski oma moeimpeeriumi eesotsast tagasi astunud.

Nygårdi häärberit on teiste seas väisanud ka Eesti endine missikandidaat Eha Urbsalu. Eha kinnitas hiljutises Õhtulehe intervjuus, et on tõepoolest töötanud Nygårdi alluvuses, kuid on firmast lahkunud kaks korda uste paukudes. Põhjuseks ärimehe šovinistlik suhtumine oma töötajatesse ja seksuaalselt häiriv käitumine. Nygårdi kurikuulsaid pidusid väisanud Urbsalu sõnul oli põhimõtteliselt tegu orgiatega.