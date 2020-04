Terry Pratchetti Kettamaailma-romaanid tuuakse teleekraanile 

Narrativia lubab, et tulekul on täiesti autoritruud prestiiž-adapteeringud. The Guardiani teatel pole veel paljastatud, milliseid Pratchetti Kettamaailma-raamatuid Narrativia ning firmad Motive Pictures ja Endeavor Content ekraanile tooma asuvad. Briti leht märgib, et mitmed Pratchetti teosed on juba ekraniseeritud - viimati "Head ended" (kaasautor Neil Gaiman), kus ingel Aziraphale'i mängis Michael Sheen ja deemon Crowleyt David Tennant. Peatselt jõuab ekraanile BBC America sari "The Watch".