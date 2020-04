Ema kinnitab supermodell Gigi Hadidi rasedust 

TMZ.com kirjutas hiljuti, et Gigi (25) on viiendat kuud rase. Kahtlused vallandas kaunitari 25. sünnipäeva pidustustel tehtud videoklipp. Beebit ootab praegu ka Zayni 17aastane õde Safaa.

Gigi ja tema modellist õe Bella Hadidi ema Yolanda Hadid, kes on tuntud tõsielusarjast "Beverly Hillsi tõelised koduperenaised", kinnitab kõlakaid vanaemaks saamisest. "Olen endiselt šokis, et meie väike saladus ajakirjandusse lekkis," ütles 56aastane Yolanda RTL Boulevardile. "Oleme mõistagi elevil. Olen elevil, et saan septembris vanaemaks - eriti arvestades, et kaotasin hiljuti ema."