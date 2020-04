Noel Gallagher avaldas varem ilmumata Oasise laulu, Liam tõstis lärmi 

Noel kirjutas, et leidis pala "Don't Stop" demoversiooni koroonapandeemia ajal vanu CD-kaste kraamides ühelt plaadilt. Noeli sõnul on lindistus pärit umbes 15 aasta taguse Hongkongi kontserdi soundcheck'ilt.

Stuudios Oasis seda laulu ei salvestanudki. Tegu on akustilise ballaadiga Oasise klassikaliste hittide "Stop Crying Your Heart Out" ja "Don't Look Back In Anger" laadis.

Laulus kõlab Noeli hääl. Tema vend Liam, kes on Noeliga juba üle kümne aasta raksus, reageeris vana laulu avaldamisele sotsiaalmeedias sõimurahega. "Hõu, amööb, kui kavatsed vanu demosid avaldada, siis vaata, et mina ikka laulaksin ja idikad mängiksid kitarri. Kui ei, siis pole see s***agi väärt nagu ka sina," kirjutas Liam Gallagher. "Selles soustis on midagi puudu, ja see on su vend. Ära unusta oma venda, vend."