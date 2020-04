Eesti muusik astus üles populaarses Venemaa telesaates: esineda ligi 150 miljonile inimesele oli hoomamatu tunne 

"Esineda ligi 150 miljoni vaatajaga telepublikule oli hoomamatu emotsioon," meenutab Kristjan. "Sealne mastaap on üüratu ja pilkupüüdvaid artiste tohutult palju."

Saate "Imede põld" programm koosneb kolmest eelvoorust, finaalist ja supermängust. Osalejatel on võimalus võita koduelektroonikat ja majapidamistarbeid. Kogu mängu võitja võib osaleda supermängus, mille auhindadeks on sõiduauto, televiisor, mööblikomplekt või luksuslik reis. Lisaks elamusele viisid pillimehed saatest koju koduelektroonikat ja supermängust saadi televiisor. Võib juhtuda, et teler seatakse nüüd üles Sunlighti stuudiosse.