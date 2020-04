HOOKUS-POOKUS: hertsoginna Meghan kannab kurja silma vastast kaelakeed 

Daily Maili teatel vestles prints Harry naine märtsis lõpus oma Los Angelese kodust videosilla kaudu Briti koolitüdrukuga. Heategevusorganisatsiooni Smart Works patroonina tegutsev Meghan jagas nõuandeid ja julgustust, kuidas tööintervjuul silma paista. Kuid hertsoginna kaelas ei saanud jääda märkamatuks eriline silmakujuline ripats.Daily Maili teatel on tegu firma Edge of Ember kaelakeega "Visionary Charm" , mis maksab netipoes 170 eurot. Reklaamis kinnitatakse, et selline kee kaitseb kandjat kurja silma eest.