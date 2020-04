Kirsti Timmer: selgeltnägija ei ole ori, kes peab võimatuna näivaid vastuseid niisama jagama 

Timmer kirjutab oma kodulehel, et selgeltnägemine on anne, mis on palju haruldasem kui joonistamisoskus, musikaalsus või kirjutamisoskus. "Need eelpool nimetatud anded on kõik tasustatavad. Maalikunstnikud küsivad üüratuid summasid, kirjanikud müüvad oma fantaasiat, laululooming on tasustaud. Me keegi ei kujuta ette, et saaksime neid kunste nautida tasuta.

Psühholoog käib koolis ja saab hiljem oma töö eest palka. Terapeudid, ka kristallidega ravitsejad, loomulikult tasuline. Aga inimene, kellele on antud näha rohkem kui teistele, vot tema peab kõiki niisama aitama," lisab ta.

"Kõik need soovid, mis on orienteeritud oma sissetuleku kasvatamisele, nendele ei saa vastuseid majandusanalüütikult. Mina aga annan need. Mina näen läbi petuskeemid ja valed otsused. Mina näen neid vastuseid. Mina näen, mis saab. Mina näen, kas arstid saavad sinuga hakkama või ei," kirjutab Kirsti.

"Aga kas peaksin seda niisama tegema? Oma pere arvelt? Oma vaba aja arvelt? Oma lillede istutamise arvelt? Koristamise arvelt? Metsas kolamise asemel loen niisama sinu tulevikku? Vaatan, kuidas sul parem ja kasulikum on. Halloo! Ei tee! Miks ma peaksin? Ja need kirjad saabuvad kogu aeg. Inimesed ei vali aega, nad kirjutavad öösel, järjepidevalt ja nõuavad vastuseid. Kohe!" tõdeb naine.

Kirsti lisab, et maagia ei ole kunagi olnud tasuta vastuste saamine. "Vanad eestlased viisid andameid ohvrikivile, sest muidu vastust ei saanud. Karistada said! Midagi soovisid, siis pidid midagi ikka vastu andma."

"Sa oled ahneks läinud, sa oled omakasupüüdlik, kui arvad, et selgeltnägija on sinu teenistuses ori, kes peab sulle niisama võimatuna näivaid vastuseid jagama. Selleks, et sinul paremini läheks ja teaksid, kas elukaaslane armastab sind või ei," pahandab Kirsti Timmer.